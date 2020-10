Il Paradiso delle Signore, Puntate 19-23 Ottobre 2020: Marta parte per New York! (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il Paradiso delle Signore, trama Puntate dal 19 al 23 Ottobre 2020: Marta decide di rifiutare la proposta di lavoro a New York, ma Vittorio la porta a cambiare idea. Intanto Luciano è costretto a rimanere ancora un po’ a casa di Silvia… Il Paradiso delle Signore appassiona il pubblico con tante nuove trame interessanti. Al centro dell’attenzione ci sarà ancora una volta Marta, e la proposta di lavoro che ha ricevuto. Non mancheranno però importanti novità anche per Luciano e Silvia. Prima di vedere cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro… Il Paradiso delle Signore: dove eravamo ... Leggi su uominiedonnenews (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il, tramadal 19 al 23decide di rifiutare la proposta di lavoro a New York, ma Vittorio la porta a cambiare idea. Intanto Luciano è costretto a rimanere ancora un po’ a casa di Silvia… Ilappassiona il pubblico con tante nuove trame interessanti. Al centro dell’attenzione ci sarà ancora una volta, e la proposta di lavoro che ha ricevuto. Non mancheranno però importanti novità anche per Luciano e Silvia. Prima di vedere cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro… Il: dove eravamo ...

alveaIe : chiamare crush per nome mi manda delle scariche di adrenalina che non avete idea.. l’ho chiamato usando esclusivame… - andreacatizone : RT @GiusiFasano: Se Dio esistesse una come #Jolesantelli la vorrebbe nel paradiso delle donne, anche se non la pensasse come lei - ehjjsara : ve lo dico io: appena entrerete in paradiso la prima cosa che sentirete è la versione a cappella di the cure delle little mix - silvestrasorber : Il Paradiso delle Signore: Adelaide continua la sua lotta - zazoomblog : Il Paradiso delle Signore oggi 15 ottobre: Gabriella e Cosimo si lasciano? - #Paradiso #delle #Signore #ottobre:… -

Ultime Notizie dalla rete : Paradiso delle Il Paradiso delle Signore, oggi 15 ottobre: Gabriella e Cosimo si lasciano? SoloDonna Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: Trame delle puntate del ...

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap Rai Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, per le Puntate in onda Oggi. Scopriamo il Riassunto degli Episodi del 15 ottobre 2020.. Nella fascia ...

Chiambretti ricorda la madre contro i negazionisti del virus: "Il miglior protocollo anti-Covid siamo noi"

Lo showman presenta la fondazione per arte e cultura intitolata alla mamma Felicita, morta in rianimazione mesi fa ...

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap Rai Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, per le Puntate in onda Oggi. Scopriamo il Riassunto degli Episodi del 15 ottobre 2020.. Nella fascia ...Lo showman presenta la fondazione per arte e cultura intitolata alla mamma Felicita, morta in rianimazione mesi fa ...