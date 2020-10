Gazzetta: rabbia e impotenza in casa Napoli per la sentenza (Di giovedì 15 ottobre 2020) rabbia e impotenza in casa Napoli, scrive la Gazzetta dello Sport, dopo la sentenza del giudice Mastrandrea che di fatto condanna gli azzurri perché volontariamente avrebbero deciso di non recarsi a Torino per disputare la gara contro la Juve In casa azzurra non è stato certo un bel pomeriggio quello di ieri. Per società, squadra e tifosi. La sentenza del giudice sportivo oltre a retrocedere a 5 punti e all’ottavo posto gli azzurri, ha creato un po’ di rabbia. I giocatori e il tecnico Rino Gattuso lo hanno appreso dalle loro abitazioni, dove rimangono nel rispetto del protocollo. E da un punto di vista squisitamente sportivo c’è l’impotenza unita alla ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 15 ottobre 2020)in, scrive ladello Sport, dopo ladel giudice Mastrandrea che di fatto condanna gli azzurri perché volontariamente avrebbero deciso di non recarsi a Torino per disputare la gara contro la Juve Inazzurra non è stato certo un bel pomeriggio quello di ieri. Per società, squadra e tifosi. Ladel giudice sportivo oltre a retrocedere a 5 punti e all’ottavo posto gli azzurri, ha creato un po’ di. I giocatori e il tecnico Rino Gattuso lo hanno appreso dalle loro abitazioni, dove rimangono nel rispetto del protocollo. E da un punto di vista squisitamente sportivo c’è l’unita alla ...

