Facebook e Twitter hanno limitato la diffusione di un articolo su Biden e l'Ucraina (Di giovedì 15 ottobre 2020) (foto: Budrul Chukrut/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)Mercoledì 14 ottobre Facebook e Twitter hanno deciso di limitare la distribuzione di un articolo del New York Post relativo al leak di un'email di Hunter Biden, figlio dell'ex vicepresidente e ora candidato democratico alla Casa Bianca Joe Biden, che dimostrerebbe il coinvolgimento di quest'ultimo nel presunto caso di abuso di potere in Ucraina che riguarda il figlio Hunter, uno dei temi più chiacchierati della politica americana degli ultimi anni (e a cui si ricollega la telefonata di Donald Trump al presidente ucraino Volodymyr Zelensky che nel 2019 che era costata un un processo di impeachment al presidente americano per aver cercato di reclutare una forza ...

Mercoledì 14 ottobre Facebook e Twitter hanno deciso di limitare la distribuzione di un articolo del New York Post relativo al leak di un’email di Hunter Biden, figlio dell’ex vicepresidente e ora ...

Sport - Contestato un articolo del Nyp. Trump, "Vogliono coprire Biden". Twitter, inoltre, ha deciso di bloccare anche l'account della portavoce della Casa Bianca, Kayleigh McEnany, per aver postato l ...

