Fabrizio Corona di nuovo in carcere? Altri nove mesi (Di giovedì 15 ottobre 2020) Fabrizio Corona dovrà farsi Altri nove mesi di carcere. Non bastano le accuse di Nina Moric a colpire l’ex re dei paparazzi: anche la Giustizia torna a farsi sentire. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha deciso che dovrà scontare anche il periodo di tempo trascorso in affidamento terapeutico e che riguarda febbraio-novembre del 2018. Fabrizio Corona ha deciso di reagire alla sua solita maniera. Impugnato il suo profilo social, ha manifestato tutta la sua rabbia per le recenti notizie. “Cosa ne pensi?”, scrive su Instagram, “è giusto perchè è la verità… sono stufo. E poi divento cattivo. Ora divento cattivo”. Fabrizio ... Leggi su giornal (Di giovedì 15 ottobre 2020)dovrà farsidi. Non bastano le accuse di Nina Moric a colpire l’ex re dei paparazzi: anche la Giustizia torna a farsi sentire. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha deciso che dovrà scontare anche il periodo di tempo trascorso in affidamento terapeutico e che riguarda febbraio-mbre del 2018.ha deciso di reagire alla sua solita maniera. Impugnato il suo profilo social, ha manifestato tutta la sua rabbia per le recenti notizie. “Cosa ne pensi?”, scrive su Instagram, “è giusto perchè è la verità… sono stufo. E poi divento cattivo. Ora divento cattivo”....

Agenzia_Ansa : Fabrizio #Corona dovrà scontare di nuovo 9 mesi che aveva già scontato in affidamento terapeutico #ANSA - tempoweb : 'Deve tornare in carcere' #Corona disperato minaccia il suicidio - infoitcultura : Corona, Fabrizio Corona, giudici annullano periodo di affidamento: dovrà scontare altri nove mesi in carcere - SoniaCa4157388 : A Fabrizio Corona altri 9 mesi di carcere...mentre i mafiosi leggono la notizia comodamente seduti sulla poltrona di casa.. - eros_viti : Ciao ?? ciao ?? Fabrizio corona !!!!! #9mesi #faiilbravo #cuccioloindifeso ???????????????? -