“È innamorato di lei”. GF Vip, fari sempre più puntati su Elisabetta Gregoraci: fuori c’è qualcuno che è pronto ad aspettarla (Di giovedì 15 ottobre 2020) Fa discutere dentro e fuori la casa Elisabetta Gregoraci, sempre più signora dell’edizione numero 5 del Grande Fratello Vip. Dopo un mese di permanenza infatti l’ex signora Briatore sembra la candidata numero alla vittoria finale. Se riuscirà nell’impresa, difficile dirlo ora, di sicuro Elisabetta Gregoraci sa come tenere alta l’attenzione. Outfit sempre impeccabili e decisamente costosi, Elisabetta Gregoraci continua la sua storia fatta di tira e molla con l’ex velino Pierpaolo Pretelli, sempre più preso da lei. Così non sembra per Eli che se da una parte sembra subire il fascino di Pretelli e lasciare la porta aperta, dall’altra non pare pronta a un passo ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 15 ottobre 2020) Fa discutere dentro ela casapiù signora dell’edizione numero 5 del Grande Fratello Vip. Dopo un mese di permanenza infatti l’ex signora Briatore sembra la candidata numero alla vittoria finale. Se riuscirà nell’impresa, difficile dirlo ora, di sicurosa come tenere alta l’attenzione. Outfitimpeccabili e decisamente costosi,continua la sua storia fatta di tira e molla con l’ex velino Pierpaolo Pretelli,più preso da lei. Così non sembra per Eli che se da una parte sembra subire il fascino di Pretelli e lasciare la porta aperta, dall’altra non pare pronta a un passo ...

kyladeva : RT @serenagarofano_: Marcello l’ha attesa per un anno perché si è innamorato pazzamente di lei e saprà aspettarla ancora se lei non si sent… - ziaarsenico : RT @El_Pablo_Unido: La vita è quella cosa in cui tu sei Ross innamorato da sempre di Rachel. E appena ti innamori di un altra, lei si innam… - El_Pablo_Unido : La vita è quella cosa in cui tu sei Ross innamorato da sempre di Rachel. E appena ti innamori di un altra, lei si i… - demian_yexil : RT @ApriGli_Occhi: Ho una domanda e non riesco a darmi una risposta. Com’è possibile che in 20anni io non abbia mai sentito parlare di ques… - Concy20315096 : @aleporta12 Cosimo è davvero innamorato!È pronto a tutto per salvaguardare il suo legame con Gabriella...è dolciss… -

Ultime Notizie dalla rete : innamorato lei” The Good Doctor 4: Nel nuovo trailer Shaun e Lea innamorati a distanza ComingSoon.it