“Da un mese non riesco a comunicare con mamma”: la denuncia dei familiari di 40 pazienti di una Rsa nel Lazio (Di giovedì 15 ottobre 2020) I familiari dei circa 40 pazienti della Rsa Sacro Cuore di Lanuvio (Roma) raccontano che da circa un mese non riescono a comunicare con i propri parenti ricoverati nella struttura accreditata dalla Regione Lazio. “Dai primi di settembre – denuncia la figlia di una signora malata di Alzheimer ospite della struttura – non vedo e non sento mia madre. Pare ci siano stati due casi di Covid tra i pazienti e altrettanti tra gli operatori, e da quel giorno l’accesso nella casa di cura è vietato“. Sospese anche le viste in giardino, dove prima era possibile almeno vedere i parenti recoverati, seppure restando a debita distanza. L’unico modo per comunicare sarebbe il cellulare: “Ho provato a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 ottobre 2020) Idei circa 40della Rsa Sacro Cuore di Lanuvio (Roma) raccontano che da circa unnonno acon i propri parenti ricoverati nella struttura accreditata dalla Regione. “Dai primi di settembre –la figlia di una signora malata di Alzheimer ospite della struttura – non vedo e non sento mia madre. Pare ci siano stati due casi di Covid tra ie altrettanti tra gli operatori, e da quel giorno l’accesso nella casa di cura è vietato“. Sospese anche le viste in giardino, dove prima era possibile almeno vedere i parenti recoverati, seppure restando a debita distanza. L’unico modo persarebbe il cellulare: “Ho provato a ...

matteosalvinimi : Mentre si aprono i porti e ci si occupa dei problemi di tutto il mondo, ci sono nostri connazionali da un mese e me… - pisto_gol : Appena 10 anni fa, con 19.90€ al mese Premium garantiva agli abbonati serieA + Champions League. È fallita per la p… - matteosalvinimi : Sequestrati in Libia da un mese e mezzo! Non è una battaglia di parte, tutti i parlamentari della Lega stamane sono… - MaxPersoglia : RT @icebergfinanza: Da un mese non ci sono offerte disponibili per gli universitari e giovani che viaggiano in Italia, sospese TEMPORANEAME… - FraPetrova : RT @martamacbeal: È da un mese @BeppeSala che si denunciano assembramenti da paura sui trasporti. Ma prendere delle contromisure subito no?… -

Ultime Notizie dalla rete : “Da mese Dai primi fondi d'investimento agli investimenti sul forex. Tutte le truffe e stangate principali svelate in una video conferenza nel mese dell'educazione finanziaria. Fortune Italia