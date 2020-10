Covid | mascherine trasparenti in tv | il no degli scienziati «Non proteggono | cattivo esempio»

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Carlo Conti, mascherina trasparente Il Comitato Tecnico Scientifico ha lanciato formalmente l’allarme: le ‘utilizzate in molti programmi tv non vanno bene. Glidel Cts – riferisce Repubblica – hanno messo a verbale il monito, ravvisando il bisogno di segnalare il problema alle aziende televisive che ne fanno uso, Rai e Mediaset in particolare. La richiesta è stata quindi quella di evitare i suddetti dispositivi per non dare un messaggio sbagliato al pubblico. Da Che Tempo Che Fa, a Tale e Quale Show, passando per Uomini e Donne e Name That Tune (su Tv8) sono ormai diversi i programmi tv che hanno fatto uso delleal posto di quelle tradizionali, che coprono il viso e risultano esteticamente più ...