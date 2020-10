Covid Lucca: 35 positivi sui 39 ospiti di una Rsa (Di giovedì 15 ottobre 2020) Nella Rsa "Alba Serena" di Maggiano a Lucca, 35 ospiti sono risultati positivi al coronavirus. Uno di questi era già stato ricoverato in ospedale a Lucca ed era quindi il primo ad essere risultato ... Leggi su lanazione (Di giovedì 15 ottobre 2020) Nella Rsa "Alba Serena" di Maggiano a, 35sono risultatial coronavirus. Uno di questi era già stato ricoverato in ospedale aed era quindi il primo ad essere risultato ...

uslnordovest : #Ospedale SanLuca #Lucca: inaugurata la mostra fotografica di #AlessandroConti con le immagini sull’assistenza ai p… - toscanamedianew : Nuovo focolaio, 35 ospiti positivi su 39 in Rsa - qn_lanazione : #Covid #Lucca: 35 positivi sui 39 ospiti di una #Rsa - Scisciano : Covid Scuola, CNNDU: “Necessarie nuove misure per il mondo della scuola atte al contenimento della pandemia”: Lucca… - iltirreno : ?? Coronavirus, la buona notizia. Il direttore della Ginecologia e Ostetricia di Lucca: 'Strategia speciale per le p… -