GrimoldiPaolo : Questa sera a #Milano con Attilio Fontana, Alessandro Sallusti e l'autore Alberto Giannoni per la presentazione del… - LegaSalvini : LA 'RIVINCITA' DI #FONTANA: L'OSPEDALE COVID IN FIERA APERTO AI MALATI DI ALTRE REGIONI - RegLombardia : #LNews #coronavirus i #contagi stanno aumentando. @attilio_fontana: mi appello soprattutto ai #giovani: chiedo più… - serenel14278447 : Covid: Fontana, prossime ore decisioni su eventuali misure - iconanews : Covid: Fontana, prossime ore decisioni su eventuali misure -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Fontana

Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria, Assistenza e Contatti. Tutti i marchi ...Lo ha detto a Buongiorno su Sky TG24 il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. “Stiamo monitorando la situazione – ha aggiunto - e nelle prossime ore diremo se è necessario prendere ...