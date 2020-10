Coronavirus, record in Francia: più di 30mila casi in 24 ore (Di giovedì 15 ottobre 2020) La Francia registra un record con più di 30 mila casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore, a fronte degli oltre 22.500 del giorno precedente. Le nuove infezioni sono 30.621. In calo il numero dei morti, 88 contro i 104 del giorno precedente.Ieri il presidente, Emmanuel Macron, in un attesissimo discorso alla nazione, ha annunciato le nuove restrizioni. Tra queste, il coprifuoco a Parigi, Lille, Grenoble, e altre città dalle 21 alle 6.Leggi anche... La follia regolatoria e sanzionatoria corre per l'Europa (di F. Olivo) Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 15 ottobre 2020) Laregistra uncon più di 30 miladinelle ultime 24 ore, a fronte degli oltre 22.500 del giorno precedente. Le nuove infezioni sono 30.621. In calo il numero dei morti, 88 contro i 104 del giorno precedente.Ieri il presidente, Emmanuel Macron, in un attesissimo discorso alla nazione, ha annunciato le nuove restrizioni. Tra queste, il coprifuoco a Parigi, Lille, Grenoble, e altre città dalle 21 alle 6.Leggi anche... La follia regolatoria e sanzionatoria corre per l'Europa (di F. Olivo)

