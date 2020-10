Coronavirus, la “sentenza” sull’immunità di gregge in una lettera su The Lancet (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il raggiungimento “intenzionale” dell’immunità di gregge non ci salverà dalla pandemia. Anzi, puntare su questa strategia è “un errore pericoloso non supportato da evidenze scientifiche”. È un verdetto unanime quello contenuto nella lettera aperta redatta da un gruppo internazionale di 80 scienziati. Nel documento “John Snow Memorandum”, pubblicato sulla rivista The Lancet e che sarà presentato al 16esimo World Congress on Public Health Programme 2020, gli studiosi bocciano definitivamente l’approccio all’emergenza Covid-19 che prevede il raggiungimento dell’immunità nella popolazione a basso rischio in modo da proteggere i più vulnerabili. Molto meglio, secondo i ricercatori, le misure restrittive e il lockdown. Almeno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il raggiungimento “intenzionale” dell’immunità dinon ci salverà dalla pandemia. Anzi, puntare su questa strategia è “un errore pericoloso non supportato da evidenze scientifiche”. È un verdetto unanime quello contenuto nellaaperta redatta da un gruppo internazionale di 80 scienziati. Nel documento “John Snow Memorandum”, pubblicato sulla rivista Thee che sarà presentato al 16esimo World Congress on Public Health Programme 2020, gli studiosi bocciano definitivamente l’approccio all’emergenza Covid-19 che prevede il raggiungimento dell’immunità nella popolazione a basso rischio in modo da proteggere i più vulnerabili. Molto meglio, secondo i ricercatori, le misure restrittive e il lockdown. Almeno ...

