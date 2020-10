Calcio: 53 anni fa moriva Meroni, fiori Torino sulla lapide (Di giovedì 15 ottobre 2020) ANSA, - Torino, 15 OTT - Nel giorno del ricordo, il Torino ha deposto una corona di fiori in omaggio a Gigi Meroni a 53 anni esatti della sua scomparsa. Il direttore operativo del club, Alberto Barile,... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 15 ottobre 2020) ANSA, -, 15 OTT - Nel giorno del ricordo, ilha deposto una corona diin omaggio a Gigia 53esatti della sua scomparsa. Il direttore operativo del club, Alberto Barile,...

RaiNews : Per anni ha raccontato il calcio e lo sport agli italiani. Addio #GianfrancoDelaurentiis #DeLaurentiis - ZZiliani : @pisto_gol Appena 10 anni fa, con Muntari-Tagliavento, iniziava anche purtroppo qualcosa che c'entrava ben poco con… - FBiasin : Dopo sole tre giornate di campionato abbiamo solo una certezza: il sistema-calcio ha la capacità di autogestirsi di… - Skysurfer72 : RT @guich76: @Skysurfer72 @romeoagresti Un grande professionista e conoscitore di calcio che in questi anni ha fatto grandi cose. E ora st… - theirreal : @pisto_gol Si ma non è nemmeno normale che per seguire uno sport bisogna fare 3 abbonamenti (forse 4 visto che Amaz… -