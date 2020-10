Billie Eilish mostra il suo corpo senza abiti oversize e viene massacrata con commenti bodyshaming (Di giovedì 15 ottobre 2020) Billie Eilish quando ha qualche apparizione pubblica o mondana indossa sempre abiti oversize e tute da ginnastica extra large per evitare che gli abiti le evidenzino le forme. Una scelta stilistica applaudita anche da diversi marchi che hanno realizzato per lei abiti enormi ed accessori alla moda. Intervistata tempo fa da British GQ, Billie Eilish aveva così spiegato il perché di questa scelta: “Mi vesto così perché non mi piace pensare a voi ragazzi che giudicate il mio corpo, che mi prendete le misure. Ciò però non significa che un giorno non mi sveglierò e deciderò di indossare una canottiera, cosa che ho già fatto in precedenza“. E cosa che ha fatto anche ... Leggi su biccy (Di giovedì 15 ottobre 2020)quando ha qualche apparizione pubblica o mondana indossa sempree tute da ginnastica extra large per evitare che glile evidenzino le forme. Una scelta stilistica applaudita anche da diversi marchi che hanno realizzato per leienormi ed accessori alla moda. Intervistata tempo fa da British GQ,aveva così spiegato il perché di questa scelta: “Mi vesto così perché non mi piace pensare a voi ragazzi che giudicate il mio, che mi prendete le misure. Ciò però non significa che un giorno non mi sveglierò e deciderò di indossare una canottiera, cosa che ho già fatto in precedenza“. E cosa che ha fatto anche ...

