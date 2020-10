Assassin's Creed Valhalla svela le tante opzioni di accessibilità tra cui spiccano le uccisioni 'garantite' (Di giovedì 15 ottobre 2020) Ubisoft ha condiviso una serie di nuovi dettagli per Assassin's Creed Valhalla, dai nuovi filmati di gioco ai requisiti hardware per la versione PC. Ha anche delineato un ampio elenco di funzioni di accessibilità, alcune che potrebbero interessare i fan dello stealth. Saranno disponibili opzioni standard come controlli rimappabili, la scelta di attivare o disattivare gli input e così via.Gli eventi Quick Time potranno essere personalizzati in modo da premere una volta o tenendo premuto un pulsante; la vibrazione potrà essere disabilitata; e ci sono quattro diverse impostazioni per i combattimenti. Ci sono anche tre impostazioni per personalizzare lo stealth e l'esplorazione. Ma forse l'opzione migliore è l'abilitazione delle uccisioni ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 15 ottobre 2020) Ubisoft ha condiviso una serie di nuovi dettagli per's, dai nuovi filmati di gioco ai requisiti hardware per la versione PC. Ha anche delineato un ampio elenco di funzioni di;, alcune che potrebbero interessare i fan dello stealth. Saranno disponibilistandard come controlli rimappabili, la scelta di attivare o disattivare gli input e così via.Gli eventi Quick Time potranno essere personalizzati in modo da premere una volta o tenendo premuto un pulsante; la vibrazione potrà essere disabilitata; e ci sono quattro diverse impostazioni per i combattimenti. Ci sono anche tre impostazioni per personalizzare lo stealth e l'esplorazione. Ma forse l'opzione migliore è l'abilitazione delle...

