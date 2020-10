Agnelli: «Il nono Scudetto non ha trovato il giusto riconoscimento tra gli addetti ai lavori» (Di giovedì 15 ottobre 2020) Andrea Agnelli, presidente della Juventus, ha parlato in conferenza stampa dopo l’Assemblea degli azionisti Andrea Agnelli, presidente della Juventus, ha parlato in conferenza stampa dopo l’Assemblea degli azionisti. Queste le sue parole sul nono Scudetto consecutivo vinto dai bianconeri. CLICCA QUI PER LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE «Il raggiungimento del nono Scudetto, visto come è maturato, non ha trovato il giusto riconoscimento sia da parte nostra all’interno dei tifosi e dagli addetti ai lavori. Solo più avanti capiremo cosa hanno significato questi nove anni». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 15 ottobre 2020) Andrea, presidente della Juventus, ha parlato in conferenza stampa dopo l’Assemblea degli azionisti Andrea, presidente della Juventus, ha parlato in conferenza stampa dopo l’Assemblea degli azionisti. Queste le sue parole sulconsecutivo vinto dai bianconeri. CLICCA QUI PER LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE «Il raggiungimento del, visto come è maturato, non hailsia da parte nostra all’interno dei tifosi e dagliai. Solo più avanti capiremo cosa hanno significato questi nove anni». Leggi su Calcionews24.com

