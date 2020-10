Trovati con pistole | Kalashmikov | bombe a mano e 20 kg di marijuana

Leggi su cronachesalerno

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) di Pina Ferro Sequestrate armi e 20 chilogrammi di: nei guai nove persone. I militari della guardia di finanza di Salerno ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Salerno, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di 9 indagati. In carcere sono finiti: Giuseppe Vergati, 29 anni di Nocera Inferio e Mario Rossi, 30 anni di Pagani, entrambi accusati di spaccio. Arresti domiciliari per: Giuseppe D’Auria, 28 anni, di Pagani, Luciano Tiano Solferino, 29 anni, di Nocera Inferore (entrambi accusati di essere custode e respondabile delle armi e della droga); Salvatire Molinari, 42 anni, di Nocera Inferiore (intemediario); Carmine Graziano 46 anni di Pagani (soggetto di copertura); Nadia Adiletta, 35 anni, di Sarno (soggetto di copertura); Luca ...