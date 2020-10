Tommaso Zorzi dopo una forte crisi vuole abbandonare il GF Vip e si toglie il microfono (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Tommaso Zorzi oggi ha avuto un altro momento di crisi e ha minacciato di abbandonare la casa del GF Vip. Stefania Orlando e Francesco Oppini hanno cercato di tranquillizzarlo e di farlo sentire amato, ma l’influencer ha confessato di sentirsi solo. Il gieffino si è anche tolto il microfono ed è stato ripreso dagli autori: “Allora io penso che voi mi stiate boicottando io non posso essere microfonato quando sono esaurito perché sono pazzo”. Oppini ha provato a far ragionare l’amico e calmarlo: “Non vedi che la gente da casa ti vuole dentro? Sei tra i 5 preferiti, vorrà dire qualcosa no? Hai dei riscontri e qui dentro ci sono persone che ti vogliono bene. Non puoi pensare di mollare, ieri stavi benissimo, cosa ti succede? Se devi ... Leggi su biccy (Di mercoledì 14 ottobre 2020)oggi ha avuto un altro momento die ha minacciato dila casa del GF Vip. Stefania Orlando e Francesco Oppini hanno cercato di tranquillizzarlo e di farlo sentire amato, ma l’influencer ha confessato di sentirsi solo. Il gieffino si è anche tolto iled è stato ripreso dagli autori: “Allora io penso che voi mi stiate boicottando io non posso essere microfonato quando sono esaurito perché sono pazzo”. Oppini ha provato a far ragionare l’amico e calmarlo: “Non vedi che la gente da casa tidentro? Sei tra i 5 preferiti, vorrà dire qualcosa no? Hai dei riscontri e qui dentro ci sono persone che ti vogliono bene. Non puoi pensare di mollare, ieri stavi benissimo, cosa ti succede? Se devi ...

