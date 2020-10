Thor | Love and Thunder | le riprese inizieranno a gennaio 2021

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Ledianddovrebbero prendere il via ain Australia, Natalie Portman sarebbe già stata avvistata in zona in vacanza con la famiglia mentre si prepara per il ruolo di Mightyanddovrebbe entrare in lavorazione a. Dopo i continui ritardi dovuti all'emergenza sanitaria, il film che vedrà il ritorno di Chris Hemsworth nei panni del Dio del Tuono sta per entrare nel vivo. Da poco è stato annunciato l'ingresso di Chris Hemsworth nel cast di Mad Max: Furiosa, prequel di Mad Max: Fury Road. Non sappiamo ancora quando il progetto entrerà in lavorazione, mentre Hollywood Reporter dà per certo l'avvio delle ...