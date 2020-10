New York, in vendita la casa di John Lennon (Di mercoledì 14 ottobre 2020) La casa di John Lennon a New York è in vendita. Il prezzo fissato a 5,5 milioni di dollari. NEW York (STATI UNITI) – In vendita la casa di John Lennon a New York. Come scritto da La Repubblica, il luminoso attivo a due passi dall’East Rivers è stato affidato all’agenzia immobiliare Top Ten Real Estate Deals con il prezzo fissato a 5,5 milioni di euro. Un appartamento che ha scritto una pagina di storia dell’artista. In questa casa, infatti, ha vissuto il lungo periodo lontano dalla moglie Yoko Ono con l’amante e assistente May Pang. Un anno e mezzo che John Lennon ha definito Lost weekend, citando il ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Ladia Newè in. Il prezzo fissato a 5,5 milioni di dollari. NEW(STATI UNITI) – Inladia New. Come scritto da La Repubblica, il luminoso attivo a due passi dall’East Rivers è stato affidato all’agenzia immobiliare Top Ten Real Estate Deals con il prezzo fissato a 5,5 milioni di euro. Un appartamento che ha scritto una pagina di storia dell’artista. In questa, infatti, ha vissuto il lungo periodo lontano dalla moglie Yoko Ono con l’amante e assistente May Pang. Un anno e mezzo cheha definito Lost weekend, citando il ...

Ultime Notizie dalla rete : New York Ha aperto The Edge a New York Artribune Nagorno-Karabakh: Pompeo, Armenia e Azerbaigian rispettino il cessate il fuoco

New York, 14 ott 16:52 - (Agenzia Nova) - Gli Stati Uniti invitano Armenia e Azerbaigian a rispettare i loro impegni per il cessate il fuoco. Lo ha detto il segretario di Stato Usa Mike Pompeo durante ...

Cinema: Successo di vendite all'estero per Notturno di Rosi

E intanto sono in corso altre trattative anche per l'America del Nord. Questo all'indomani della presentazione oltreoceano al Toronto Film Festival e al New York Film Festival dove il film è stato ...

