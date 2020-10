NEVE in arrivo, copiosa anche in Appennino. Ecco tutti i dettagli (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Le condizioni meteo si stanno di nuovo deteriorando sull’Italia, a causa di una perturbazione collegata ad una depressione a tutte le quote in discesa dalla Francia. Il fronte entrerà prepotentemente in scena nelle prossime ore a partire dalle regioni tirreniche. La circolazione ciclonica, alimentata da aria d’origine artica, si approfondirà ulteriormente sul Mediterraneo, per via degli acuti contrasti che si innescheranno con le acque più calde del Mediterraneo. Ne deriverà una fase di maltempo che coinvolgerà gran parte d’Italia. Immagine di repertorioL’aria fredda, a supporto del vortice, favorirà nevicate fino a quote relativamente basse per la stagione sulle Alpi e sull’Appennino Centro-Settentrionale. L’intensità delle precipitazioni favorirà a tratti il calo della ... Leggi su meteogiornale (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Le condizioni meteo si stanno di nuovo deteriorando sull’Italia, a causa di una perturbazione collegata ad una depressione a tutte le quote in discesa dalla Francia. Il fronte entrerà prepotentemente in scena nelle prossime ore a partire dalle regioni tirreniche. La circolazione ciclonica, alimentata da aria d’origine artica, si approfondirà ulteriormente sul Mediterraneo, per via degli acuti contrasti che si innescheranno con le acque più calde del Mediterraneo. Ne deriverà una fase di maltempo che coinvolgerà gran parte d’Italia. Immagine di repertorioL’aria fredda, a supporto del vortice, favorirà nevicate fino a quote relativamente basse per la stagione sulle Alpi e sull’Centro-Settentrionale. L’intensità delle precipitazioni favorirà a tratti il calo della ...

L’intensità delle precipitazioni favorirà a tratti il calo della quota neve su livelli ben inferiori allo zero termico. Le prime nevicate, nelle prossime ore, raggiungeranno la dorsale appenninica con ...

