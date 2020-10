Milano, muore per malore in metropolitana: circolazione interrotta sulla M3 (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Dramma mercoledì mattina in metropolitana gialla M3 a Milano. Pochi attimi prima delle 13.10, un passeggero – un uomo di 83 anni – ha accusato un malore mentre si trovava a bordo di un treno della M3 in quel momento in arrivo nella stazione di Lodi Tibb, in direzione San Donato. Sul posto sono immediatamente intervenuti gli equipaggi di un’ambulanza e un’auto medica del 118 pre allertati in codice rosso, proprio per la gravità della situazione. Per l’83enne, però, non c’è stato nulla da fare. I soccorritori lo hanno trovato in arresto cardiocircolatorio e nonostante i disperati tentativi del dottore, non c’è stato modo di far ripartire il suo cuore. Lo ha reso noto Atm. La società ha predisposto dei bus sostitutivi e il personale ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Dramma mercoledì mattina ingialla M3 a. Pochi attimi prima delle 13.10, un passeggero – un uomo di 83 anni – ha accusato unmentre si trovava a bordo di un treno della M3 in quel momento in arrivo nella stazione di Lodi Tibb, in direzione San Donato. Sul posto sono immediatamente intervenuti gli equipaggi di un’ambulanza e un’auto medica del 118 pre allertati in codice rosso, proprio per la gravità della situazione. Per l’83enne, però, non c’è stato nulla da fare. I soccorritori lo hanno trovato in arresto cardiocircolatorio e nonostante i disperati tentativi del dottore, non c’è stato modo di far ripartire il suo cuore. Lo ha reso noto Atm. La società ha predisposto dei bus sostitutivi e il personale ...

