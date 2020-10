Milan, Ajer conferma: «C’è stato un grande interesse» (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Calciomercato Milan: Kristoffer Ajer ha confermato l’interesse da parte dei rossoneri Nell’ultima finestra di calciomercato, il Milan è andato alla ricerca di un difensore centrale che poi non è arrivato. Tra gli obiettivi c’era anche Kristoffer Ajer, 22enne del Celtic. A confermare tale interesse è stato lo stesso calciatore norvegese, in una intervista a VG. «Non voglio commentare troppo quanto successo in estate, ma c’è stato chiaramente un grande interesse da parte del Milan nei miei confronti». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Calciomercato: Kristofferhato l’da parte dei rossoneri Nell’ultima finestra di calciomercato, ilè andato alla ricerca di un difensore centrale che poi non è arrivato. Tra gli obiettivi c’era anche Kristoffer, 22enne del Celtic. Are talelo stesso calciatore norvegese, in una intervista a VG. «Non voglio commentare troppo quanto successo in estate, ma c’èchiaramente unda parte delnei miei confronti». Leggi su Calcionews24.com

