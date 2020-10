Meghan Markle: “Non guardo i social, non so cosa pensa di me la gente” (Di mercoledì 14 ottobre 2020) A volte, meglio non sapere. La pensa così Meghan Markle, che ha chiuso ogni account social per tenersi al riparo dal giudizio degli altri. Lo ha rivelato durante il summit Most Powerful Women Next Gen organizzato dal magazine Fortune, al quale ha partecipato in videoconferenza dalla sua villa in California. Ha anche aggiunto: “Sono molto preoccupata per le persone che ne sono ossessionate”. Durante il suo intervento, Meghan ha spiegato: “Per autoconservazione, non sono sui social media da tantissimo tempo. Ho fatto la scelta personale di non avere nessun account, così non so cosa succede là fuori, e in molti modi questo mi aiuta”. La Markle ha chiuso i suoi profili personali nel 2018, qualche mese prima del ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 14 ottobre 2020) A volte, meglio non sapere. Lacosì, che ha chiuso ogni accountper tenersi al riparo dal giudizio degli altri. Lo ha rivelato durante il summit Most Powerful Women Next Gen organizzato dal magazine Fortune, al quale ha partecipato in videoconferenza dalla sua villa in California. Ha anche aggiunto: “Sono molto preoccupata per le persone che ne sono ossessionate”. Durante il suo intervento,ha spiegato: “Per autoconservazione, non sono suimedia da tantissimo tempo. Ho fatto la scelta personale di non avere nessun account, così non sosuccede là fuori, e in molti modi questo mi aiuta”. Laha chiuso i suoi profili personali nel 2018, qualche mese prima del ...

Ettore572 : RT @Italia_Notizie: 'Chi usa i social è un tossicodipendente'. Per sentir parlare Meghan bisogna sborsare 1500 euro - zazoomblog : Meghan Markle si mostra in top e pronuncia parole scomode - #Meghan #Markle #mostra #pronuncia - Marcel_Bel89 : Ecco il vero motivo per cui #MeghanMarkle non ha più un profilo Instagram privato - darlaspesso : Davvero? Amazon Prime Day: approfitta delle offerte per comprare il rossetto di Meghan Markle - Beauty -… - PaolaC1985 : Attenta, se non sei a favore di Meghan Markle ti cacciano dal Twitter -