Ladispoli, sul treno sotto effetto di droga: «Non me la metto la mascherina». Dà di matto e aggredisce capo treno e Carabinieri, per fermarlo servono i sedativi (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Pomeriggio movimentato quello di ieri per i Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia che hanno arrestato a Ladispoli un 33 enne, romano con precedenti, per i reati di resistenza e violenza a P.U., lesioni personali e danneggiamento e hanno denunciato in stato di libertà la sua compagna, 22enne abitante a Cerveteri con precedenti, per il reato di Oltraggio a P.U. treno Civitavecchia: si rifiuta di indossare la mascherina, caos sul treno regionale In particolare, la vicenda ha avuto inizio sul treno regionale Roma/Civitavecchia, dove il capo treno ha sorpreso un individuo che non indossava la mascherina protettiva e dopo averlo invitato a provvedere, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Pomeriggio movimentato quello di ieri per idella Compagnia di Civitavecchia che hanno arrestato aun 33 enne, romano con precedenti, per i reati di resistenza e violenza a P.U., lesioni personali e danneggiamento e hanno denunciato in stato di libertà la sua compagna, 22enne abitante a Cerveteri con precedenti, per il reato di Oltraggio a P.U.Civitavecchia: si rifiuta di indossare la, caos sulregionale In particolare, la vicenda ha avuto inizio sulregionale Roma/Civitavecchia, dove ilha sorpreso un individuo che non indossava laprotettiva e dopo averlo invitato a provvedere, ...

Ultime Notizie dalla rete : Ladispoli sul Giro d'Italia ciclocross a Ladispoli, al via il tracciato del percorso al Parco di Palo BaraondaNews Attivato anche a Ladispoli il Bando Bonus Lazio km 0

Promuovere misure di aiuto che consentano la ripresa delle attività sul territorio, questo lo scopo del Bando Bonus Lazio km0. “Presentato ufficialmente ieri mattina – spiega l’assessore al Commercio, ...

In memoria di Marco Vannini nasceranno progetti e attivita’ per i giovani, per chi e’ in difficolta’.

Roma – “Noi tutti i giorni ci interroghiamo su quella notte. Non credo che verra’ mai fuori la verita’, ormai avremo solo quella processuale”. Marina Conte, la mamma di Marco Vannini, risponde cosi’, ...

