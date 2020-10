Juventus Napoli, Rabiot ringrazia: squalifica scontata (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Adrien Rabiot ha scontato il turno di squalifica: ritorno in campo contro il Crotone per il centrocampista della Juventus La decisione del Giudice Sportivo di attribuire la vittoria a tavolino alla Juventus in sfavore del Napoli ha permesso ad Adrien Rabiot di scontare la squalifica rimediata contro la Roma. Il centrocampista francese sarà dunque a disposizione del tecnico Andrea Pirlo per la quarta giornata di campionato contro il Crotone. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Adrienha scontato il turno di: ritorno in campo contro il Crotone per il centrocampista dellaLa decisione del Giudice Sportivo di attribuire la vittoria a tavolino allain sfavore delha permesso ad Adriendi scontare larimediata contro la Roma. Il centrocampista francese sarà dunque a disposizione del tecnico Andrea Pirlo per la quarta giornata di campionato contro il Crotone. Leggi su Calcionews24.com

juventusfc : #JuveNapoli, le decisioni del Giudice Sportivo ?? - ZZiliani : #Ronaldo positivo. Dispiace. Ma va detto, perchè l’abbiamo visto tutti, che la sera della farsa di Juventus-Napoli… - MarioGiunta : Giudice Sportivo, Juventus-Napoli 3-0 a tavolino. Assegnato anche un punto di penalizzazione alla squadra di Gattus… - Inter_Poll : @BRGoals FT Juventus vs Napoli : 3-0 C. Ronaldo hattrick. - martinaciociano : Anche per oggi la cattiva Juventus ha sottomesso il povero e impotente Napoli. Bravi gobbi, continuiamo sempre così?????? -