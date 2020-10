Inter, Pinamonti e Brozovic rientrati ad Appiano: tamponi fatti (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Andrea Pinamonti e Marcelo Brozovic sono rientrati ad Appiano dagli impegni delle Nazionali Andrea Pinamonti, impegnato con l’Italia Under 21, e Marcelo Brozovic, squalificato con la Croazia, sono rientrati ad Appiano Gentile. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i due calciatori dell’Inter avrebbero già effettuato i tamponi questa mattina. L’attaccante e il centrocampista sono in attesa dei risultati e, in caso di negatività, avranno il via libera al rientro a tutti gli effetti in gruppo, per allenarsi in vista del derby di sabato pomeriggio. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Andreae Marcelosonoaddagli impegni delle Nazionali Andrea, impegnato con l’Italia Under 21, e Marcelo, squalificato con la Croazia, sonoadGentile. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i due calciatori dell’avrebbero già effettuato iquesta mattina. L’attaccante e il centrocampista sono in attesa dei risultati e, in caso di negatività, avranno il via libera al rientro a tutti gli effetti in gruppo, per allenarsi in vista del derby di sabato pomeriggio. Leggi su Calcionews24.com

Il croato e l'attaccante dell'Under 21 azzurra sono ad Appiano e stamani si sono sottoposti ai test molecolari. Nel pomeriggio toccherà ad Hakimi, domani agli altri nazionali. Conte spera nel recupero ...

La prima stracittadina milanese della stagione si avvicina, seppur in un clima a dir poco surreale. Inter-Milan, in programma sabato 17 alle 18, rischia di essere giocata con diversi assenti, sia da u ...

