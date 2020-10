«French Exit», la fuga a Parigi di Frances fra mistero e follia (Di giovedì 15 ottobre 2020) Rimasta senza un soldo, dopo aver speso la fortuna del marito ricchissimo e defunto, una socialite newyorkese avvolta di mistero liquida casa e quadri e si imbarca sulla Queen Mary alla volta di Parigi. Il 58esimo New York Film Festival si è chiuso sabato sera con la proiezione di French Exit, di Azazel Jacobs, adattato dal romanzo omonimo di Patrick De Witt – French Exit in inglese è sinonimo di andarsene alla chetichella. È più o meno così che Frances … Continua L'articolo «French Exit», la fuga a Parigi di Frances fra mistero e follia proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 15 ottobre 2020) Rimasta senza un soldo, dopo aver speso la fortuna del marito ricchissimo e defunto, una socialite newyorkese avvolta diliquida casa e quadri e si imbarca sulla Queen Mary alla volta di. Il 58esimo New York Film Festival si è chiuso sabato sera con la proiezione di, di Azazel Jacobs, adattato dal romanzo omonimo di Patrick De Witt –in inglese è sinonimo di andarsene alla chetichella. È più o meno così che… Continua L'articolo «», ladifraproviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : French Exit «French Exit», la fuga a Parigi di Frances fra mistero e follia | il manifesto Il Manifesto I migliori film presentati al New York Film Festival 2020

Michelle Pfeiffer vedova surreale in French Exit

(ANSA) - NEW YORK, 09 OTT - Una vedova squattrinata, un figlio dispeptico e un gatto lunatico. Come evitare il disastro? Con una fuga verso Parigi.

