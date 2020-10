Francesco Totti addio social a papà Enzo: “devo dirti scusa e grazie” (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Francesco Totti addio social al padre Enzo, l’ex Capitano della Roma ha dedicato un lungo post all’uomo più importante della sua vita che non dimenticherà mai. foto facebookSolo questa mattina si sono celebrati i funerali di Enzo Totti, presso la Chiesa della Beata Vergine Maria del Carmelo di Mostacciano e da qualche minuto l’ex calciatore ha voluto condividere con i social un ricordo del padre. Sono parole commosse e piene di gratitudine quelle dell’ex capitano della Roma che ha voluto fare un funerale solo tra intimi nel rispetto delle norme Covid della durata di 50 minuti. “Ciao papà, ho trascorso i 10 giorni più brutti della mia vita, sapendo che stavi là “da ... Leggi su chenews (Di mercoledì 14 ottobre 2020)al padre, l’ex Capitano della Roma ha dedicato un lungo post all’uomo più importante della sua vita che non dimenticherà mai. foto facebookSolo questa mattina si sono celebrati i funerali di, presso la Chiesa della Beata Vergine Maria del Carmelo di Mostacciano e da qualche minuto l’ex calciatore ha voluto condividere con iun ricordo del padre. Sono parole commosse e piene di gratitudine quelle dell’ex capitano della Roma che ha voluto fare un funerale solo tra intimi nel rispetto delle norme Covid della durata di 50 minuti. “Ciao papà, ho trascorso i 10 giorni più brutti della mia vita, sapendo che stavi là “da ...

sscnapoli : La SSC Napoli è vicina a Francesco Totti e alla sua famiglia per la perdita del caro papà. - OfficialASRoma : Ciao Enzo ?? Il nostro abbraccio va a Fiorella, Francesco, Riccardo e a tutta la famiglia @Totti #ASRoma - virginiaraggi : Voglio esprimere le più sentite condoglianze a Francesco Totti e alla sua famiglia per la perdita del papà Enzo. @Roma vi abbraccia. - sportli26181512 : Totti saluta papà Enzo: 'Senza di te non ce l'avrei mai fatta': Dopo il dolore e i funerali di oggi, Francesco Tott… - tackleduro : RT @Corriere: Francesco Totti esce dalla chiesa in lacrime -