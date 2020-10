Dpcm 13 ottobre, il testo completo, 12 articoli e 22 allegati, pubblicato in Gazzetta ufficiale (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Pubblichiamo, per consultazione dei nostri lettori, il testo ufficiale del Dpcm di Conte-Speranza del 13 ottobre 2020, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 253 del 13 ottobre Leggi su firenzepost (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Pubblichiamo, per consultazione dei nostri lettori, ildeldi Conte-Speranza del 132020,sullan. 253 del 13

Palazzo_Chigi : Il Presidente @GiuseppeConteIT ha firmato il Dpcm del 13 ottobre 2020 sulle misure di contrasto e contenimento dell… - ilpost : Cosa prevede il nuovo DPCM - SkyTG24 : Firmato il nuovo Decreto anti-covid in vigore per 30 giorni: limiti a movida e calcetto - giusvo : Cambia lo spaccio dopo il #Dpcm di ottobre... ?? #spacciatori #spaccio #Conte #FestePRIVATE #COVID19 - FirenzePost : Dpcm 13 ottobre, il testo completo, 12 articoli e 22 allegati, pubblicato in Gazzetta ufficiale -

Ultime Notizie dalla rete : Dpcm ottobre Coronavirus, il Presidente Conte firma il Dpcm del 13 ottobre 2020 Governo Feste a numero fisso e mascherine in casa: così le sanzioni (ma poche chance allo spione)

Niente attività sportive di contatto. Dubbi sull'ingresso nelle sale giochi. Sono alcune delle misure contenute nel Dpcm in vigore da mercoledì 14 ottobre in funzione anti-contagio. Ma il valore ...

Pagliaro: “Dpcm di ottobre: la farsa continua”

Il nuovo DPCM sarebbe esilarante se non aprisse a scenari veramente preoccupanti. Ristoranti e bar dovranno chiudere alle 24 ma dalle 21 sarà vietato anche consumare in piedi; sale da ballo ancora ...

Niente attività sportive di contatto. Dubbi sull'ingresso nelle sale giochi. Sono alcune delle misure contenute nel Dpcm in vigore da mercoledì 14 ottobre in funzione anti-contagio. Ma il valore ...Il nuovo DPCM sarebbe esilarante se non aprisse a scenari veramente preoccupanti. Ristoranti e bar dovranno chiudere alle 24 ma dalle 21 sarà vietato anche consumare in piedi; sale da ballo ancora ...