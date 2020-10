Covid negli Scavi di Pompei: un vigilante contagiato e due casi sospetti (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Un vigilante del sito archeologico di Pompei contagiato dal Covid-19 e altri due dipendenti «casi sospetti» di infezione da Coronavirus tra il personale della società Ales che... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Undel sito archeologico didal-19 e altri due dipendenti «» di infezione da Coronavirus tra il personale della società Ales che...

repubblica : Roma, i reparti covid collassano e i malati ancora positivi vengono trasferiti negli hotel - TizianaFerrario : #Trump torna alla Casa Bianca senza mascherina e sminuisce la pericolosità del #Covid_19. Ecco come si comporta un… - repubblica : Covid, in Piemonte adesso scatta l'allarme ricoveri negli ospedali - MoonInMercury1 : RT @EssereAnimali: Quasi 10.000 visoni sono morti per l'epidemia di #covid negli allevamenti di pelliccia dello Utah. Un veterinario afferm… - sandrowilcke : @MassimoGalli51 @alexvespi Questi dati indicano che c'è ancora molto lavoro da fare per migliorare gli edifici (eve… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid negli Più letti Covid negli ospedali toscani: in 13 giorni ricoveri raddoppiati. Le strategie e le differenze con la prima ondata Il Tirreno Snals:le lezioni in assenza un’ipotesi da considerare

“L’emergenza COVID in Abruzzo” conferma il massimo dirigente dello ... non tanto per la frequenza negli istituti ma per l’incidenza del rischio dovuta agli spostamenti per raggiungere le scuole e ...

Europa travolta. Numeri della pandemia da record, restrizioni ovunque Macron e Merkel pronti alla stretta

Secondo Le Soir, le ospedalizzazioni quotidiane per Covid sono aumentate negli ultimi sette giorni dell'81%. Il governo studia nuove restrizioni che potrebbero arrivare a breve. Non va meglio in ...

“L’emergenza COVID in Abruzzo” conferma il massimo dirigente dello ... non tanto per la frequenza negli istituti ma per l’incidenza del rischio dovuta agli spostamenti per raggiungere le scuole e ...Secondo Le Soir, le ospedalizzazioni quotidiane per Covid sono aumentate negli ultimi sette giorni dell'81%. Il governo studia nuove restrizioni che potrebbero arrivare a breve. Non va meglio in ...