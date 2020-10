Chiellini | un eroe moderno | “Calciatori pronti a correre rischi per il bene della gente”

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) “Ronaldo sta benissimo. Quando l’ho sentito stava prendendo il sole“. Questa è l’immagine che Giorgioregala alla stampa del Ronaldo positivo, e asintomatico. Bello e gaudente come al solito, per nulla scalfito dal virus. Come i supereroi. Ma la conferenza stampa del difensoreNazionale rende benissimo il distacco dalla realtà del calcio, per altre affermazioni.racconta la sua categoria come un plotone di eroial sacrificio per ilcomune. Illuminante, quasi commovente: “Noi calciatori sappiamo di andare incontro a, e siamoa correrli. Cercando di minimizzarli al massimo con tutte le precauzioni necessarie”. “Non siamo sorpresi da questa escalation di casi. Ma ...