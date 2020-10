Calciopoli, la Juventus non si è arresa: “Vogliamo la riassegnazione degli Scudetti” (Di mercoledì 14 ottobre 2020) “Ogni tentativo di ottenere la riassegnazione degli scudetti sarà effettuato dalla Società“. Sarebbe questa la risposta della Juventus alla domanda dell’azionista Danubi in merito alla situazione legata agli Scudetti tolti per Calciopoli. Stando a quanto riportato da calcioefinanza.it, tra gli azionisti che si incontreranno a breve nell’Assemblea aleggia il grande desiderio di riottenere i titoli persi nelle stagioni 2004-05 e 2005-06. “Abbiamo nel corso degli anni esperito tutte le azioni a tutela della Società per ottenere quanto dovuto – la risposta della Juve -. Siamo in attesa della fissazione dei ricorsi al TAR che da ultimo abbiamo proposto avverso la decisione degli organi della giustizia sportiva e del Coni“. ... Leggi su sportface (Di mercoledì 14 ottobre 2020) “Ogni tentativo di ottenere lascudetti sarà effettuato dalla Società“. Sarebbe questa la risposta dellaalla domanda dell’azionista Danubi in merito alla situazione legata agli Scudetti tolti per. Stando a quanto riportato da calcioefinanza.it, tra gli azionisti che si incontreranno a breve nell’Assemblea aleggia il grande desiderio di riottenere i titoli persi nelle stagioni 2004-05 e 2005-06. “Abbiamo nel corsoanni esperito tutte le azioni a tutela della Società per ottenere quanto dovuto – la risposta della Juve -. Siamo in attesa della fissazione dei ricorsi al TAR che da ultimo abbiamo proposto avverso la decisioneorgani della giustizia sportiva e del Coni“. ...

