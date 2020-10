"Venduto per due spiccioli". E Iconize risponde alle accuse di Soleil, ma non ribatte sull’aggressione - (Di martedì 13 ottobre 2020) Carlo Lanna Accusato di aver inscenato la sua aggressione, Iconize risponde sui social alle critiche di Soleil ma la situazione oramai è sfuggita di mano accuse, repliche e ancora accuse. Non è un buon momento per Iconize, social influencer, amico di Elettra Lamborghini ed ex fidanzato di Tommaso Zorzi. Il giovane di recente è stato colpito da una valanga di critiche perché, secondo Soleil Sorge, avrebbe finto un’aggressione omofoba solo per attirare l’attenzione di tutti su un tema di interesse comune. L’influencer sarebbe stato smascherato proprio nel salotto pomeridiano di Barbara d’Urso, e quanto avvenuto, avrebbe messo in moto una lunga serie di commenti da parte dei suoi follower in ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 13 ottobre 2020) Carlo Lanna Accusato di aver inscenato la sua aggressione,sui socialcritiche dima la situazione oramai è sfuggita di mano, repliche e ancora. Non è un buon momento per, social influencer, amico di Elettra Lamborghini ed ex fidanzato di Tommaso Zorzi. Il giovane di recente è stato colpito da una valanga di critiche perché, secondoSorge, avrebbe finto un’aggressione omofoba solo per attirare l’attenzione di tutti su un tema di interesse comune. L’influencer sarebbe stato smascherato proprio nel salotto pomeridiano di Barbara d’Urso, e quanto avvenuto, avrebbe messo in moto una lunga serie di commenti da parte dei suoi follower in ...

