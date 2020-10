Ultime Notizie Roma del 13-10-2020 ore 20:10 (Di martedì 13 ottobre 2020) Romadailynews radiogiornale informazione Buonasera della redazione e Gabriella Luigi in studio Ponte chiarisce il senso è lo spirito del nuovo decreto ministeriale le nuove regole anti contagio con porteranno al sacrificio ulteriori ma l’obiettivo chiaro evitare di far ripiombare il paese in un look da una generale usate tutelare l’economia insieme la salute D’altra parte la curva sta risalendo lo vediamo negli ultimi giorni in tutta l’Unione Europea non ci possiamo permettere distrazioni e abbassare livello di attenzione con queste le sue parole non manderemo le forze di polizia nelle abitazioni private però Dobbiamo assumere comportamenti prudenti per gestire la fase Per quanto riguarda la scuola le cose vanno abbastanza bene lo diciamo incrociando le dita mentre l’evoluzione peggiore è nell’ambito delle ... Leggi su romadailynews (Di martedì 13 ottobre 2020)dailynews radiogiornale informazione Buonasera della redazione e Gabriella Luigi in studio Ponte chiarisce il senso è lo spirito del nuovo decreto ministeriale le nuove regole anti contagio con porteranno al sacrificio ulteriori ma l’obiettivo chiaro evitare di far ripiombare il paese in un look da una generale usate tutelare l’economia insieme la salute D’altra parte la curva sta risalendo lo vediamo negli ultimi giorni in tutta l’Unione Europea non ci possiamo permettere distrazioni e abbassare livello di attenzione con queste le sue parole non manderemo le forze di polizia nelle abitazioni private però Dobbiamo assumere comportamenti prudenti per gestire la fase Per quanto riguarda la scuola le cose vanno abbastanza bene lo diciamo incrociando le dita mentre l’evoluzione peggiore è nell’ambito delle ...

