Travaglio e perché Gallera è ancora al suo posto con la seconda ondata (Di martedì 13 ottobre 2020) Marco Travaglio oggi ricorda le “migliori” performance” di Giulio Gallera, l’assessore al welfare lombardo, durante la prima ondata dell’epidemia di Coronavirus. E dopo il pasticcio dei vaccini antifluenzali si chiede come mai sia ancora al suo posto: Non è bastata la lettera di tutti gli Ordini dei medici della Lombardia che faceva a pezzi le sue scelte la sua rispostacheli accusava di “fare politica”. Non è bastata neppure la sua pur notevole spiegazione dell’indice RO (la media statistica delle persone infettate da ogni positivo): “L’indice di contagio inLombardia è allo 0,51: vuol dire che bisogna trovare due persone infette allo stesso momento per infettare me. E non è così semplice trovarle. Questa ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 13 ottobre 2020) Marcooggi ricorda le “migliori” performance” di Giulio, l’assessore al welfare lombardo, durante la primadell’epidemia di Coronavirus. E dopo il pasticcio dei vaccini antifluenzali si chiede come mai siaal suo: Non è bastata la lettera di tutti gli Ordini dei medici della Lombardia che faceva a pezzi le sue scelte la sua rispostacheli accusava di “fare politica”. Non è bastata neppure la sua pur notevole spiegazione dell’indice RO (la media statistica delle persone infettate da ogni positivo): “L’indice di contagio inLombardia è allo 0,51: vuol dire che bisogna trovare due persone infette allo stesso momento per infettare me. E non è così semplice trovarle. Questa ...

neXtquotidiano : Travaglio e perché #Gallera è ancora al suo posto con la seconda ondata - MarySpes : RT @gabdelgiovine: @CarloUlivi @Mr_Ozymandias Dettaglio non irrilevante: l’archiviazione per alcuni reati, tipo la tentata concussione o co… - gabdelgiovine : @CarloUlivi @Mr_Ozymandias Dettaglio non irrilevante: l’archiviazione per alcuni reati, tipo la tentata concussione… - CIAfra73 : RT @PBerluskony: @vinceDuVe @GiusCandela Lascia perdere, è arrabbiato perché vorrebbe emanciparsi da Gomez e Travaglio ma io non lo assumo… - BISLACCO3 : RT @PBerluskony: @vinceDuVe @GiusCandela Lascia perdere, è arrabbiato perché vorrebbe emanciparsi da Gomez e Travaglio ma io non lo assumo… -