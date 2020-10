Traffico Roma del 13-10-2020 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 13 ottobre 2020) Luceverdeuna buona giornata ben trovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi aNord sulla via Cassia incolonnamenti a tratti all’altezza di via di Grottarossa a partire dal raccordo verso il centro è da via dei Due Ponti Verso il raccordo in pieno svolgimento di lavori sul manto stradale sulla via Nomentana chiusa tra via Rinaldo D’Aquino e il raccordo verso il centro code conseguenti sulla Roomba reset tra via Marco Simone la rotatoria con via Rinaldo D’Aquino in centro nel rione Prati lavori di potatura in via Valadier chiusa tra Piazza della Libertà a via Lucrezio Caro nella fascia oraria dalle 8 alle 17 i lavori termineranno il prossimo 16 ottobre su via Appia Pignatelli rallentamenti per incidente nel tratto compreso tra la via Appia Nuova e via Annia Regilla verso il centro città per finire ...