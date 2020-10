The Crown 4 parte dai test della Regina su Diana e Margaret Thatcher, già protagoniste dal primo episodio (Di martedì 13 ottobre 2020) The Crown 4 debutta su Netflix il 15 novembre e parte sin da subito con l’introduzione delle new entry più attese, Emma Corrin nei panni di Diana Spencer e Gillian Anderson in quelli di Margaret Thatcher. I due nuovi personaggi che entrano a far parte dello squisito ritratto della famiglia reale realizzato da Peter Morgan per Netflix si faranno notare già dal primo episodio di The Crown 4, confrontandosi sin da subito con Elisabetta II e le sue pretese di rispetto del protocollo. Una stagione che sarà dunque piena di personalità femminili in prima linea, che vanno ad aggiungersi a quelle della Principessa Margaret e della ... Leggi su optimagazine (Di martedì 13 ottobre 2020) The4 debutta su Netflix il 15 novembre esin da subito con l’introduzione delle new entry più attese, Emma Corrin nei panni diSpencer e Gillian Anderson in quelli di. I due nuovi personaggi che entrano a fardello squisito ritrattofamiglia reale realizzato da Peter Morgan per Netflix si faranno notare già daldi The4, confrontandosi sin da subito con Elisabetta II e le sue pretese di rispetto del protocollo. Una stagione che sarà dunque piena di personalità femminili in prima linea, che vanno ad aggiungersi a quellePrincipessa...

