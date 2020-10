Temptation Island | le anticipazioni della quinta puntata | lacrime e colpi di scena

Leggi su yeslife

(Di martedì 13 ottobre 2020) Ladisi prospetta ricca didi: le tre coppie rimaste nel villaggio si preparano alla conclusione del loro viaggio Sarà unascoppiettante quella di, in onda domani sera in prima serata su Canale 5. Per le tre coppie rimaste in Sardegna, si tratta delle battute … L'articolo proviene da YesLife.it.