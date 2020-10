Salvini e Montesano in piazza Montecitorio per chiedere a Di Maio la liberazione di Chico Forti (Di martedì 13 ottobre 2020) Incontro in piazza tra Matteo Salvini ed Enrico Montesano. Occasione la manifestazione di fronte alla Camera, di solidarietà a Chico Forti, italiano detenuto negli Usa. L’attore ha ringraziato il leader della Lega: “Speravo ci fosse anche Zingaretti, ma intanto le dico grazie per la sua presenza”. “Chissà, magari arriva anche lui”. Montesano era senza mascherina, al contrario del leader della Lega, protetto da una mascherina colorata. Chi è Chico Forti Chico Forti, ex velista e produttore televisivo italiano che negli anni ‘90 si era trasferito a Mico è in carcere negli Stati Uniti, dove sta scontando l’ergastolo con ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 13 ottobre 2020) Incontro intra Matteoed Enrico. Occasione la manifestazione di fronte alla Camera, di solidarietà a, italiano detenuto negli Usa. L’attore ha ringraziato il leader della Lega: “Speravo ci fosse anche Zingaretti, ma intanto le dico grazie per la sua presenza”. “Chissà, magari arriva anche lui”.era senza mascherina, al contrario del leader della Lega, protetto da una mascherina colorata. Chi è, ex velista e produttore televisivo italiano che negli anni ‘90 si era trasferito a Mico è in carcere negli Stati Uniti, dove sta scontando l’ergastolo con ...

I negazionisti del COVID-19 tornano in piazza a Roma, ma stavolta troveranno l'obbligo di indossare le mascherine anche all'aperto.

Nel film Febbre da cavallo ci ha fatto molto ridere, ma stavolta Enrico Montesano ha sbagliato malattia, e a quanto pare dopodomani sarà in piazza a Roma, alla manifestazione di pochi buontemponi che ...

