Pregliasco | Incrementare la capacità produttiva dei test per il Covid

AGI - "Non è facile Incrementare la capacita produttiva dei test, lo so. Abbiamo dovuto, ad esempio, nel nostro ospedale assumere altri operatori. Ringrazio i cittadini che si sono sottoposti in questi giorni a code per fare i test. Ma è necessario". Lo ha detto il virologo Fabrizio Pregliasco intervenuto a RaiNews. "Questo incremento della capacità dei tamponi - ha aggiunto - è il punto su cui ora si sta lavorando. Il tampone molecolare è il test di riferimento ma si stanno mettendo a punto sempre di più i test rapidi e meglio ancora, quelli salivari, utili ad esempio per i bambini. La catena degli asintomatici da fuori casa a famiglia continua, e dobbiamo tenere sotto controllo questo ...

Pregliasco: "Test a tappeto arma per la seconda ondata, ma dobbiamo adottare un nuovo galateo"

