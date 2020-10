Petrolio e rame, così si spiega il rebus dei prezzi divergenti (Di martedì 13 ottobre 2020) Le due materie prime di solito riflettono entrambe le aspettative sull’economia. Ma il Petrolio rimane debole, mentre il rame è vicino ai massimi da due anni: un divario così grande non si osservava da un quarto di secolo. Leggi su ilsole24ore (Di martedì 13 ottobre 2020) Le due materie prime di solito riflettono entrambe le aspettative sull’economia. Ma ilrimane debole, mentre ilè vicino ai massimi da due anni: un divario così grande non si osservava da un quarto di secolo.

Petrolio e rame, così si spiega il rebus dei prezzi divergenti

Le due materie prime di solito riflettono entrambe le aspettative sull’economia. Ma il petrolio rimane debole, mentre il rame è vicino ai massimi da due anni: un divario così grande non si osservava d ...

