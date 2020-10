Pensioni, arriva l'aumento per gli invalidi over 18: riconosciuti anche gli arretrati (Di martedì 13 ottobre 2020) arrivano gli aumenti per le Pensioni degli invalidi civili totali con oltre 18 anni che hanno redditi bassi: da novembre l'Inps metterà in pagamento gli aumenti previsti dal decreto Agosto portando ... Leggi su leggo (Di martedì 13 ottobre 2020)no gli aumenti per ledeglicivili totali con oltre 18 anni che hanno redditi bassi: da novembre l'Inps metterà in pagamento gli aumenti previsti dal decreto Agosto portando ...

