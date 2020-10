Nina Moric minacciata da Corona | lei pubblica gli audio | le frasi choc

(Di martedì 13 ottobre 2020)sul suo profilo Instagram una telefonata registrata, in cui Fabriziola minaccia di morte e il figlio la implora di farlo tornare da lei. Fabriziominaccia di morteUnterrificante che ha scosso il popolo del web quello condiviso nelle ultime ore dasu Instagram. … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

ilGiornale.it

