Milano - Strisce blu, tornano le multe (Di martedì 13 ottobre 2020) Non solo Area B, come sembrava in un primo momento. Lautunno riserva amare sorprese per i proprietari di diesel Euro 4, graziati in qualche modo dal Covid-19 che aveva messo in secondo piano la lotta allinquinamento e i blocchi del traffico, e ora invece nuovamente appiedati, ma più in generale a tutti gli automobilisti, dal momento che dal 15 ottobre tornerà in vigore anche la sosta a pagamento sulle Strisce blu al di fuori della circonvallazione della filovia 90-91 e nelle zone periferiche, come quelle vicine alle fermate della metropolitana, agli ospedali (San Carlo, San Paolo, Istituto Tumori e Niguarda) a allo stadio di San Siro. Il Comune di Milano ha confermato la decisione di riattivare le telecamere dellArea B dal prossimo giovedì, nonostante la posizione opposta della regione Lombardia (di concerto con Piemonte, ...

