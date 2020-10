L’impatto di COVID-19 sulle condizioni di vita e la salute delle persone e sui nostri sistemi alimentari (Di martedì 13 ottobre 2020) La pandemia COVID-19, che ha causato una drammatica perdita di vite umane in tutto il mondo, rappresenta una sfida senza precedenti per la salute pubblica, per i sistemi alimentari e per il mondo del lavoro. Le perturbazioni economiche e sociali provocate dalla pandemia sono devastanti: decine di milioni di persone rischiano di precipitare sotto la soglia della povertà estrema, mentre il numero dei sottoalimentati, attualmente stimato in circa 690 milioni di individui, potrebbe aumentare di 132 milioni di unità entro la fine dell’anno. Sono calcolate nell’ordine dei milioni anche le aziende alle prese con una minaccia esistenziale. Quasi la metà dei 3,3 miliardi di lavoratori che costituiscono la manodopera mondiale complessiva rischia di perdere i propri mezzi di ... Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 13 ottobre 2020) La pandemia-19, che ha causato una drammatica perdita di vite umane in tutto il mondo, rappresenta una sfida senza precedenti per lapubblica, per ie per il mondo del lavoro. Le perturbazioni economiche e sociali provocate dalla pandemia sono devastanti: decine di milioni dirischiano di precipitare sotto la soglia della povertà estrema, mentre il numero dei sottoalimentati, attualmente stimato in circa 690 milioni di individui, potrebbe aumentare di 132 milioni di unità entro la fine dell’anno. Sono calcolate nell’ordine dei milioni anche le aziende alle prese con una minaccia esistenziale. Quasi la metà dei 3,3 miliardi di lavoratori che costituiscono la manodopera mondiale complessiva rischia di perdere i propri mezzi di ...

PE_Italia : ??La disoccupazione giovanile resta tra le maggiori preoccupazioni dopo la crisi del coronavirus. Il Parlamento euro… - Luca_Gualtieri1 : I paesi del sud #Europa hanno subito l'impatto occupazionale più rilevante dalla #crisi sanitaria. Qui infatti la p… - LukeScuba : RT @Luca_Gualtieri1: L'impatto del #Covid sui tassi di fallimento delle #pmi in #Europa per settore produttivi. - CaleEuropaEdic : RT @PE_Italia: ??La disoccupazione giovanile resta tra le maggiori preoccupazioni dopo la crisi del coronavirus. Il Parlamento europeo accog… - dantofor : Anche oggi 5900 nostri connazionali colpiti da un asteroide. Per 41 di questi l'impatto è stato fatale. Tutto quest… -

Ultime Notizie dalla rete : L’impatto COVID Covid in Italia, Bonanni: «Possiamo fermare la corsa del virus, siamo ancora in tempo» Corriere della Sera