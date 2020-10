Le Iene | Gianluca Vacchi contro il “guru” di Instagram Mirko Scarcella | “Un ciarlatano | era solo un assistente”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 13 ottobre 2020) “Le” hanno dedicato una intera puntata acon lo speciale “La leggenda del guru di: Do you know?”. L’inviato Gaston Zama ha analizzato attentamente tutte le sue attività con interviste, riscontri e dichiarazioni inedite. Tutto nasce dalla segnalazione di diversi professionisti che si sono affidati aper incrementare i follower su, seguendo il suo cosiddetto “algoritmo segreto”. Le consulenze, secondo quanto emerge anche dall’inchiesta, ammontavano a 347 euro per una “business call” fino alle “one to one” a 5mila euro. Inoltre erano disponibili anche corsi in streaming. Successivamente le consulenze sono state ...