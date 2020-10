Juve in ansia per Dybala e Ramsey: in attacco Morata-Kulusevski (Di martedì 13 ottobre 2020) Cristiano Ronaldo è in isolamento: fa i conti e spera di tornare in campo per il grande appuntamento di mercoledì 28 a Torino contro Messi e il Barcellona, nella seconda giornata della fase a gironi ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 13 ottobre 2020) Cristiano Ronaldo è in isolamento: fa i conti e spera di tornare in campo per il grande appuntamento di mercoledì 28 a Torino contro Messi e il Barcellona, nella seconda giornata della fase a gironi ...

Ma non sarà solo l’assenza di Ronaldo a stravolgere i progetti di Pirlo, in ansia per le condizioni di Dybala ... Difficile il suo recupero per l’impegno di sabato sera della Juve a Crotone. Pirlo ...

Juventus, da Torino: "Ronaldo, arriva un'altra brutta notizia per i bianconeri di Pirlo"

Cristiano Ronaldo, fuoriclasse della Juventus, è risultato positivo al Coronavirus. C'è grande preoccupazione in casa bianconera.

Ma non sarà solo l'assenza di Ronaldo a stravolgere i progetti di Pirlo, in ansia per le condizioni di Dybala ... Difficile il suo recupero per l'impegno di sabato sera della Juve a Crotone. Pirlo ...