Jules e Jim e I 400 colpi in blu-ray: ecco finalmente François Truffaut in alta definizione (Di martedì 13 ottobre 2020) Uscite importanti targate Eagle Pictures per la collana "I collezionisti": i due capolavori di Truffaut vengono finalmente proposti in blu-ray: il salto di qualità video è enorme rispetto al DVD. Discreto l'audio, negli extra due preziosi corti. La nouvelle vague in alta definizione. François Truffaut nello splendore dell'HD. Solo sogni o desideri degli appassionati fino a qualche tempo fa, che ora sono diventati realtà grazie alla collana "Il Collezionista" di Eagle Pictures, che ha appena rilasciato i blu-ray de I 400 colpi e di Jules e Jim su licenza Bim Distribuzione. Due dei capolavori del regista francese, tra l'altro il suo primo e il suo terzo lungometraggio girati all'inizio della sua carriera, possono così esser ammirati come ...

