GF Vip | ' Perché Matilde Brandi è scappata?' | cosa è successo nella camera arancione di notte

Italia_Notizie : Gf Vip, confronto tra Adua Del Vesco e Morra: 'Ho detto che è gay perché ho avuto il dubbio' - ilgiornale : Il confronto tra Massimiliano Morra e Adua Del Vesco ha avuto lo scontro finale in un confronto diretto in cui sono… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Perché

TGCOM

La ex corteggiatrice di Uomini e Donne nonché compagna di Andrea Zelletta è rimasta fino ad ora in silenzio lasciando la possibilità al suo fidanzato di viversi liberamente l’esperienza all’interno ...Ieri sera, lunedì 12 ottobre, abbiamo assistito alla nona puntata del Grande Fratello Vip 5. In nomination c’erano tre donne: Myriam Catania, Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando. Inizialmente, ...