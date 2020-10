Gf Vip 5 | Pierpaolo Pretelli sempre più deluso da Elisabetta Gregoraci | strappa un bigliettino per lei!

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 13 ottobre 2020) Da qualche giorno a questa parte,non sono più uniti come prima. La showgirl, non a caso, gli ha confessato di avere un uomo fuori dalla casa e lo ha allontanato bruscamente durante una sera in giardino. L’ex velino, tuttavia, non credeva che lafosse innamorata all’esterno e ha deciso di continuare il suo corteggiamento. Dopo gli eventi dell’ultima diretta del Grande Fratello Vip però, la delusione disi è fatta sentire a tal punto dire persino unscritto per lei. Grande Fratello Vip 2020:non salvaSono diversi giorni che...